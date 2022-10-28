Синоптик Синенков предупредил о длительном тумане в Москве

Москву из-за потепления накрыл густой туман Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москву из-за потепления накрыл густой туман. Он может продержаться в городе длительное время, видимость улучшится днем при усилении порывов ветра, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Александра Синенкова.

По словам синоптика, ночью вероятность образования тумана увеличится, при этом днем дымка немного рассеется, и видимость улучшится до 1-1,5 километра. Метеоролог пояснил, что такой туман называется адвективным: на холодную поверхность приходит теплый воздух, влажность возрастает до 100% и начинается конденсация водяного пара, появляются капельки воды.

«Вероятность того, что туман продержится длительное время, очень высока, и единственный фактор, который будет оказывать влияние на этот туман, это усиление скорости ветра», - отметил он.

Кроме того, специалист добавил, что потепление в столицу придет как минимум до субботы. Однако не исключено, что в воскресенье температурные показатели также будут выше климатической нормы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве в ночь на 31 декабря 2022 года возможны гололедица и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от минус трех до плюс двух градусов.