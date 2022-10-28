Собянин поделился итогами благоустройства Москвы в 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства города в 2022 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства города в 2022 году. Работы затронули более трех тысяч объектов: площади, улицы, парки, жилые дома и дворовые территории, поликлиники и прочее, сообщили на сайте столичной мэрии.

В Москве с 2011 году в порядок привели 496 улиц и общественных пространств протяженностью 437,5 километра. В текущем году специалисты благоустроили 66 городских объекта, среди них 18 переулков районов Арбат и Хамовники и 24 улицы Красносельского и Басманного районов, а также территории около будущего музея «Московский транспорт» на Новорязанской улице.

Кроме того, новый облик получили шесть переулков Пресненского и Тверского районов, четыре улицы у Павелецкого вокзала, Конюшковская улица и площадь Донецкой Народной Республики. Прошли работы и на вылетных магистралях, например, на Ленинском проспекте и Волоколамском шоссе, а также у ТПУ «Славянский бульвар».

В столице за 11 лет благоустроили 36 набережных общей протяженностью 64,5 километра. В этом году появились комфортные пешеходные маршруты от набережных, расположенных в «Москва-Сити» и у «Лужников».

Кроме того, в порядок привели 64 природных и парковых зоны площадью свыше 1,5 га. Так, работы прошли в Кусково, «Покровском-Стрешнево», Битцевском лесу, Щукинском парке и др. Также в 2022 году обустроили 2593 столичных двора и 200 территорий возле детских садов и школ.

Наконец, в столице внимание уделяется модернизации городских больниц и поликлиник. В период с 2020 по 2022 год реконструировали 66 зданий общей площадью более 200 тысяч «квадратов», провели капремонт в Боткинской больнице и в Московском центре паллиативной помощи.

Ранее KP.RU сообщал, что в разных районах столицы в 2022 году откроют 50 бесплатных лыжных секций.