Подозрительный предмет нашли на станции метро Тимирязевская в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 октября днём, в Москве, на станции метро «Тимирязевская» был обнаружен подозрительный предмет, из-за чего часть станции пришлось огородить. Сразу после того, как потенциальное место обезопасили, на станцию вызвали кинологов с собаками. Об этом пишут РИА Новости.

- На выходе № 3 из метро найден бесхозный подозрительный предмет, - сообщил источник в экстренных службах Москвы.

Известно, что на станцию «Тимирязевская», Серпуховско-Тимирязевской линии (серая), были вызваны кинологи. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее KP.RU сообщал о том, что участок зелёной ветки столичного метрополитена (Замоскворецкая) будет закрыт с 12 ноября из-за строительства нового тоннеля. Доступ будет закрыт к промежутку между станциями «Автозаводская» и «Орехово». Срок действия ограничений - полгода. Открыть закрытую зону обещают весной 2023 года.