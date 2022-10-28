Проезд в районе Старокирочного переулка в Москве закроют с 31 октября 2022 года

В районе Старокирочного переулка закроют проезд с 31 октября 2022 года по 31 мая 2023 года Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Москве в районе Старокирочного переулка закроют проезд с 31 октября 2022 года по 31 мая 2023 года. Это связано с проведением строительных работ, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Уточняется, что нельзя будет проехать на участке Старокирочного переулка от дома 53, строение 3 по Бауманской улице до дома 5, строение 4 по Старокирочному переулку.

Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты проезда с учетом перекрытий.

Ранее KP.RU сообщал, что движение на Малой Лубянке в Москве перекроют на четыре месяца с 31 октября в связи с проведением строительных работ. В ЦАО будет закрыт участок улицы Малая Лубянка от дома 14 до Сретенского переулка. Водителей просят учесть информацию об ограничениях и выбирать объездные пути.

Кроме того, на нескольких улицах Москвы до 24 декабря 2022 года временно изменится схема движения. Ограничения связаны с киносъемками и реконструкцией инженерных сетей.