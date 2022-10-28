Фото: пресс-служба Центрального таможенного управления

В Брянской области таможенники пресекли попытку ввоза в Москву ядовитых ящериц из Белоруссии.

Отмечается, что живность обнаружили в хозяйственной сумке при досмотре микроавтобуса, который следовал из Республики Беларусь на пункте пропуска "Красный камень". пресмыкающиеся находились в матерчатых свертках и 4 картонных коробках. Предположительно, рептилии являются представителями семейства ядозубов. Их перевозил водитель, гражданин Республики Беларусь. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центрального таможенного управления пишет РИАМО.

Похоже мужчина рассказал, что получил груз на территории автовокзала в Гомеле и должен был доставить его в российскую столицу. Однако никаких ветеринарных сопроводительных документов у него не оказалось

Сейчас ящериц отправили специалистам Россельхознадзора. Их решили вернуть обратно в Белоруссию. Что касается водителя, то его привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных.

Ранее издание "Свободная пресса" сообщало, что сотрудники Центральной оперативной таможни при силовой поддержке СОБР таможни в Московской области пресекли незаконную выгрузку контрабандных сигарет иностранного происхождения стоимостью более 200 тысяч долларов США. Отмечается, что сигареты производства Республики Беларусь были без акцизных марок. Всего там было 1937 коробок с сигаретами или 968 500 пачек с табачными изделиями.