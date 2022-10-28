Автобусный экспресс-маршрут запустят с востока на север Москвы 29 октября 2022 года

В Москве с 29 октября 2022 года запустят новый экспресс-маршрут №643 «9-й микрорайон Кожухова – Метро «Ботанический сад» – Коровинское шоссе» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 29 октября 2022 года запустят новый экспресс-маршрут №643 «9-й микрорайон Кожухова – Метро «Ботанический сад» – Коровинское шоссе», сообщили в Телеграм-канале столичного Дептранса.

Автобусы будут ходить в тестовом режиме каждые полчаса через Московский скоростной диаметр (МСД). На пути общественный транспорт будет заезжать к станции подземки «Ботанический сад».

В микрорайоне Кожухово жители смогут пользоваться новым автобусом №643 вместо 872. При этом для поездок до станции «Выхино» горожанам советуют выбирать маршруты №772, 821 и 841.

Ранее KP.RU сообщал, что проезд в районе Старокирочного переулка в Москве закроют с 31 октября 2022 года по 31 мая 2023 года. Это связано со строительными работами на участке. Водителей просят учесть информацию об ограничениях и выбирать объездные пути.