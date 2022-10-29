Технопарки Москвы разрабатывают качественные аналоги импортных технологий - Сергунина

Фото: Mos.ru

В Москве сегодня размещается 42 технопарка. Ещё семь - на этапе создания. Здесь уже действуют свыше двух тысяч производств примерно на 70 тысяч рабочих мест. Один из них - технопарк «Элма» в Зеленограде, получивший свой статус в 2015 году. Он признан лучшим в 2022 году по оценке Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Его основой стали десятки компаний из разных отраслей. Среди направлений - легкая промышленность, косметика, микроэлектроника, производство медицинского оборудования и многое другое.

«Москва стремится обеспечить лучшие условия для инновационного бизнеса и наукоемких производств. Резидентам столичных технопарков доступны лаборатории с новейшим оборудованием, центры прототипирования и сертификации, налоговые льготы и меры поддержки. Это позволяет создавать надежную и качественную замену импортным технологиям и развивать город», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Например, резиденты технопарка «Элма» пользуются комфортными общими пространствами, внутренними помещениями, столовой и кафе, современными инженерными сетями и коммуникациями, в том числе высокоскоростным интернетом и ИТ-услугами. Всего на площади более 61 тысячи квадратных метров размещаются 152 компании. Резидентами из них стала уже 91. В основном они заняты в таких сферах, как микроэлектроника, приборостроение, включая и медицинское, ИТ-технологии и разработка программного обеспечения. Поэтому здесь есть не только офисы, но и крупные производственные цеха, и «чистые комнаты» для сборки продуктов.

Фото: Mos.ru

Как рассказал директор технопарка «Элма» Павел Солоницын, в дальнейшем на территории станет больше площадок коллективного пользования - инжиниринговых центров, центров прототипирования, коворкингов.

Кроме того, резиденты получают налоговые льготы. Им также полагаются городские субсидии на покупку оборудования или частичную компенсацию процентов по кредитам.

«За первое полугодие 2022 года более половины наших резидентов показали достаточно большой рост выручки, - уточнил Солоницын. - Экономическая ситуация дает дополнительный толчок компаниям, которые действительно занимаются импортозамещением, предлагают инновационные решения и технологии».