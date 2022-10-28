Мошенник собрал с перекупщиков Apple почти 200 млн и сбежал Фото: Life

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на 200 миллионов рублей. Такую огромную сумму он смог заработать с помощью техники Apple.

После введения санкций, многие товары стали попадать в нашу страну посредством параллельного импорта. Раньше эта схема была под запретом, но теперь имеется закон, освобождающий импортеров от уголовной и административной ответственности.

Подобным образом в страну потекла продукция Apple, цены на которую традиционно высоки.

Одним из поставщиков стал 29-летний Алексей Михайлов. Еще летом он стал публиковать на сайтах объявлений информацию, что продает гаджеты по цене на 20% ниже рынка. Такую привлекательную стоимость объяснял параллельным импортом, а товары должны приехать из ОАЭ от надежного поставщика.

Как сообщает life, основное условие – полная предоплата и заказчики ее вносили, а новенькие гаджеты ехали к ним. Михайлов действительно отправлял телефоны, только покупал он их за полную цену, добавляя свои. Все делалось чтобы поймать крупных заказчиков и «сорвать банк». И они клюнули. Слава о продавце облетела радиорынки и даже матерые перекупщики, которые прекрасно знают "серые" схемы, не заметили подвоха и стали заказывать крупные партии.

С ними Михайлов встречался в ресторане "Якитория" в ТЦ "Крылья", ему верили, многие договаривались на словах: брали кредиты, занимали деньги у друзей.

Алексей Михайлов Фото: Life

Потом стали задерживаться поставки, оптовые партии. Михайлов объяснял это проблемами поставщиков и кормил клиентов "завтраками». Ему верили до октября, к тому моменту многие успели перечислить по 15 миллионов рублей.

Продавец не бегал и устраивал конференции, обещал все уладить и поставить товар. Сумма выкупа уже была в 200 миллионов рублей.

Жена мошенника Азиза также участвовала в конференциях, подыгрывая мужу.

А 21 октября муж и жена отключили телефоны, забрали сына и ударились в бега. Но долго бегать не получилось, недавно прошла информация, что мошенника задержали и если его вина будет доказана, то ему грозит до 10 лет тюрьмы.

А тем временем, обманщики атакуют женщин предпенсионного возраста и за 50 тысяч рублей обещают карьеру модели и участие в шоу на ТВ. Они представляются модельным агентством и получают деньги от жертв, сообщает Пятый канал.

Ранее аферисты, представившие в Минпромторг в виде своего изобретения модель поезда «Россия», похитили более 160 млн рублей. Мошенники купили игрушку в магазине за 15 тысяч рублей, сообщает ФАН.