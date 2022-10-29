В Москву с 31 октября придет похолодание

С 31 октября москвичей ждет снег и похолодание Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 31 октября ожидаются снег и похолодание до минус двух-трех градусов. Во вторник осадки станут менее заметны, а температура воздуха будет около нуля градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик уточнил, что в столичном регионе наблюдался лишь мокрый снег.

Метеоролог отметил, что в понедельник в столице прогнозируется «уверенно прохладная погода»: ночью столбики термометров опустятся до 0…-5 градусов, днем – до 0….+2 градусов. Возможен небольшой снег без дождя. Во вторник ночью будет около -4…+2 градусов, а днем – от 0 до +5 градусов.

«Такое похолодание кажется сильным, но именно такой температурный фон близок к многолетним значениям», - подчеркнул Вильфанд.

Ранее KP.RU сообщал, что гололедица и мокрый снег возможны в ночь на 31 декабря 2022 года в Москве. Температура будет динамичной: от -3 до +2 градусов.