Гидрометцентр пообещал небольшой дождь и до +11 градусов в Москве 29 октября

В Москве 29 октября ожидается небольшой дождь и до +11 градусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве в субботу, 29 октября, прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +9…+11 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление немного понизится и составит 748 мм ртутного столба, влажность – 93%. В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье довольно теплая и пасмурная погода сохранится. Столбики термометров опустятся лишь до +6…+8 градусов. Юго-западный, западный ветер 7-12 метров в секунду. Днем в столице также будет +6…+8 градусов. Во второй половине дня возможен мокрый снег. По области, вечером местами ожидается гололедица. Порывы ветра могут усилиться до 20 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москву с 31 октября придет похолодание. Выпадет снег, а столбики термометров опустятся минус двух-трех градусов.