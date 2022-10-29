Свыше 700 консилиумов провели врачи Москвы по сложным случаям беременности

В Москве за четыре года врачи провели более 700 консилиумов по сложным случаям беременности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве за четыре года врачи провели более 700 консилиумов по сложным случаям беременности, например, при обнаружении у плода хромосомных аномалий и пороков развития, сообщили на сайте столичной мэрии.

По словам московского внештатного специалиста по акушерству Сергея Мартиросяна, подобные случаи встречается редко и требуют серьезного внимания, ведь пороки развития – это всегда непростое испытание для семьи. Медики предоставляют полную консультативную информацию, а родители принимают окончательное решение о сохранении беременности.

Консилиумы проводят на базе перинатальных центров в «Коммунарке» и в ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова. В медицинском обсуждении участвуют УЗИ-специалисты, акушеры-гинекологи, детские хирурги, неонатологи, специалисты по выявлению порока развития плода.

По итогам совещания родители получают результаты обследования и прогноз для жизни и здоровья будущего малыша. Также им рассказывают о методах лечения ребенка и возможных операциях. Во время консилиума с семьей работает психолог.

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