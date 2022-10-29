В Москве выявили 759 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

Госпитализировали 138 москвичей, 757 пациентов вылечились от ковида Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за последние сутки зарегистрировали 795 новых случаев коронавируса. Днем ранее выявили 762 инфицированных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 29 октября.

Госпитализировали 138 жителей столицы, 757 пациентов вылечились от ковида. Умерли 13 человек. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 3 229 558 случаев заражения, выздоровели 3 038 734 горожан.

В России коронавирусом заболели еще 7107 человек. В стационары попали 1130 жителей, выздоровели 11 527 пациентов, умерло 79 россиян.

Ранее KP.RU сообщал, что в центре Гамалеи рассказали москвичам о смертельной опасности «зомби-голубей». По словам специалистов, новый вирус может распространятся так же быстро, как и COVID-19. Вспышка парамиксовирусной инфекции произошла в Великобритании: голуби не могут летать, у них серьезно искривлена шея. Выживших особей усыпляют, чтобы заболевание не распространялось.