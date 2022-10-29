«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 30 и 31 октября из-за ветра и гололедицы

Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду Фото: REUTERS

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности на воскресенье и понедельник из-за штормового ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

Так, в столице и области предупреждение о ветре будет действовать с 09:00 30 октября до 21:00 31 октября. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в регионе ввели «желтый» уровень опасности из-за гололедицы и возможного снега. В Подмосковье предупреждение будет действовать с 18:00 30 октября и до 21:00 31 октября, а в Москве – с 19:00 воскресенья до 21:00 понедельника.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов социально-экономической деятельности.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Вильфанд предупредил о заморозках в Москве на следующей неделе. В городе ожидается снег. Днем столбики термометров опустятся до минус двух-трех градусов.