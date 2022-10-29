МЧС выпустило экстренное предупреждение на 30 октября из-за шквалистого ветра в Москве

В Москве с 09:00 до 21:00 30 октября ожидается сильный ветер Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве по прогнозам синоптиков Росгидромета с 09:00 до 21:00 30 октября ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, предупредили в столичном главке МЧС России.

Во время непогоды водителей просят снизить скорость движения, избегать резких маневров и держать безопасную дистанцию перед другими машинами. Автомобили рекомендуют парковать вдали от деревьев.

Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и билборды. Дети должны находиться под присмотром родителей.

В случае ЧП необходимо звонить по номеру 101 или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве – 8 (495) 637-22-22.

Ранее KP.RU сообщал, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе на 30 и 31 октября из-за ветра и гололедицы. В столице и области предупреждения будут действовать до вечера понедельника.