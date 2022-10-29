Сразу два ДТП произошли на Ярославском шоссе в Москве

Сразу две аварии произошли на Ярославском шоссе в Москве Фото: Сергей ГАПОН

На Ярославском шоссе в Москве, в районе Северянинского путепровода, произошли сразу два дорожно-транспортных происшествия. Сперва грузовик столкнулся с легковым автомобилем по пути в центр города, а затем там же попали в ДТП ещё две легковушки. Об этом пишет пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Сообщается, что экстренные службы быстро прибыли на место, но обстоятельства происшествий, как и информация о пострадавших не публиковалась. Движение не было ограничено в связи со столкновениями, однако позже в Дептрансе отметили, что все последствия ДТП были убраны с проезжей части, и движение восстановлено в полном объёме.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве грузовой автомобиль наехал на пешехода на Новом Арбате. Сведений о его состоянии не поступало, городские экстренные службы также быстро прибыли на место и начали устанавливать причины случившегося. Движение не ограничивали.