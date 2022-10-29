Две легковушки столкнулись на Зубовской площади в Москве

На месте аварии работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Зубовской площади (внутренняя сторона Садового кольца) столкнулись два легковых автомобиля: на перекрестке машина такси врезалась в иномарку, сообщает Телеграм-канал столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

На месте аварии работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП устанавливаются. Движение на участке затруднено: заняты две полосы из трех. Автомобилистов просят по возможности выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU сообщал, что 29 октября сразу два ДТП произошли на Ярославском шоссе в районе Северянинского путепровода. Сначала грузовик столкнулся с легковым автомобилем по пути в центр, затем в аварию попали две легковушки. Последствия аварий устранили, движение не затруднено.

Кроме того, в субботу на Липецкой улице загорелся фургон. Возгорание потушили сотрудники экстренных служб. Пострадавших нет.