Перечислены мероприятия для детей на ВДНХ в Москве до 6 ноября

Перечислены мероприятия для детей на ВДНХ в Москве вплоть до 6 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории ВДНХ в Москве запланировано большое количество разнообразных мероприятий до детей, и в пресс-службе столичной администрации опубликовали список всех активностей вплоть до 6 ноября.

Первые мероприятия проходят уже в субботу, 29 октября. Так, на территории главной выставки России дети и их родители могут посетить мастер-классы по изготовлению свечей из вощины, организованные «Медовым домиком». Занятия будут идти с 29 октября по 6 ноября ежедневно, с 14:00 до 17:00. Регистрация не нужна, но пускают детей от трёх до 16 лет.

Также 29 и 30 октября, и с 3 по 6 ноября сотрудники «Сад Гранат» детям покажут, как правильно изготавливать поделки из витражного стекла, камня и смальты. Вход свободный, для детей старше 5 лет, правда, предварительно нужно записаться. Платные только уроки по работе со стеклом, и там доступ есть только для детей старше 8 лет.

Ещё, к примеру, 1 ноября в 15:00, в галерее «Лес» состоится квест «Осенние каникулы». В ходе интерактивной игры дети узнают многое о деревьях, о связи человека и растений, и о многом другом.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве до 7 ноября проходит масштабный фестиваль мультфильмов.