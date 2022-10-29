Стало известно, когда можно увидеть лунное затмение в Москве

8 ноября на востоке России будет видно полное лунное затмение Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 ноября на востоке России будет видно полное лунное затмение - жители тех регионов смогут насладиться им в полной мере. Москвичам же придётся довольствоваться лишь окончанием этого зрелища, о чем рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Как сообщают астрономы, жители столицы смогут понаблюдать финальную фазу лунного затмения 8 ноября, в промежуток между 16:29 и 16:56. Удивляться такому раннему времени не стоит.

«В Москве можно будет увидеть только самый конец затмения, его полутеневые фазы, да и то всего на полчаса (с 16:29 до 16:56 мск), так как Луна все время затмения будет находиться под горизонтом», - пояснили астрономы.

Полностью понаблюдать за лунным затмением смогут жители восточной части России, проживающие в акватории Тихого океана, на западном побережье Северной Америки и на севере Гренландии. Общая продолжительность затмения составит около шести часов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 25 октября в Москве было частичное солнечное затмение, фотографиями которого начали делиться пользователи соцсетей.