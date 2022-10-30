Сергунина: В Москве открылись три обновленные музыкальные школы по программе «Искусство — детям»

Фото: ГБУ г. Москвы «ДОП СКИ»

Детская музыкальная школа № 4, а также детские школы искусств имени Александра Алябьева и Александра Даргомыжского полностью обновились в столице в 2022 году. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Перезагрузку учреждений провели в рамках проекта по модернизации материально-технической базы творческих школ и поддержке юных талантов «Искусство — детям». В каждом из них делают капремонт, приводят в порядок учебные классы и дворы, закупают мебель, оборудование и музыкальные инструменты.

«Творческие школы, которые модернизировали в этом году по программе “Искусство — детям”, находятся в районах Филевский парк, Царицыно и Останкинский. Их общая площадь превышает 5,4 тысячи квадратных метров. Занятия там посещают примерно 1,5 тысячи юных москвичей. Музыке, танцам, пению и рисованию их обучают около 150 педагогов. Для ребят оборудовали новые залы и классы, приобрели порядка 400 новых инструментов. В целом, эти и другие изменения в рамках проекта направлены на развитие в столице допобразования и на повышение его качества», — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, в этом году приступили также к строительству двух зданий в Новой Москве — детской школы искусств города Московского и Михайлово-Ярцевской детской школы искусств.

Помимо масштабного обновления строений, проект помогает юным талантам показать свои умения и выбрать профессию. Например, желающие могут поучаствовать в конкурсе на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. В число 132 финалистов конкурса в этом году вошли 32 победителя олимпиады «Искусство — детям», состоявшейся в учреждениях, подведомственных столичному Департаменту культуры.

Напомним, проект действует в столице с 2018 года. Тогда впервые за более чем 30 лет началось обновление материально-технической базы музыкальных и других творческих школ города.

ЦИФРЫ

За пять лет по проекту «Искусство — детям»:

— капитально отремонтированы 29 зданий, еще в 130 строениях завершен комплексный текущий ремонт;

— около школ благоустроили более восьми гектаров территории;

— закупили более 38 тысяч комплектов мебели, свыше 12,8 тысячи новых музыкальных инструментов, свыше семи тысяч единиц оборудования;

— обеспечили более 7,2 тысячи единиц всего необходимого для занятий: от микрофонов и балетных станков до VR-очков и печей для обжига глины.