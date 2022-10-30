Синоптик Леус предупредил москвичей о резком похолодании с воскресенья 30 октября

Синоптик Леус предупредил москвичей о резком похолодании с воскресенья 20 октября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус дал прогноз погоды в Москве на воскресенье, 30 октября. По словам синоптика, в течение дня сильно похолодает. Также будет дуть порывистый ветер.

Как отметил Михаил Леус, ночь с субботы на воскресенье оказалась очень теплой, температура воздуха превысила даже максимум предыдущего дня, термометры зафиксировали почти +11 градусов.

Однако 30 октября в дело вступает далекий циклон, который приносит в Московский регион холодный атмосферный фронт, из-за чего ожидается резкое похолодание.

Температура воздуха в течение дня будет понижаться. Утром термометры покажут от 9 до 11 градусов выше нуля, к обеду температура понизится до плюс 4-6 градусов, а к вечеру похолодает до 1-3 выше нуля.

Ветер прогнозируют западный и северо-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду. В целом день будет облачный с временными прояснениями. Также вероятны кратковременные дожди, которые вечером местами перейдут в мокрый снег.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Синоптик добавил, что в понедельник похолодание продолжится. Местами пройдут кратковременные осадки, также возможна гололедица.

О резких перепадах температур в воскресенье, 30 октября, заявлял ранее и руководитель «Метео» Александр Шувалов. KP.RU цитировал синоптика и сообщал, что он не прогнозирует потеплений в ближайшее время.