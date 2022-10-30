Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемого снега в воскресенье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. Как сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы, причиной стало ожидание непогоды — по прогнозу в воскресенье, 30 октября, будет ветрено, а в ночь на понедельник выпадет снег.

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. 30 октября ветер будет дуть сильный, с порывами до 20 метров в секунду. Также в ночь на понедельник ожидают снег, который ляжет «сугробами» до 1 сантиметра в высоту.

Напомним, накануне экстренное предупреждение о шквалистом ветре выпустило МЧС. Об этом писал KP.RU,

— В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, — рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы.

В столице круглосуточно дежурят 1,5 тыс. аварийных бригад. На особый контроль поставили объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также жилые и нежилые здания, стройки и транспорт защитили от порывов ветра. Специалисты следят за состоянием улично-дорожной сети, при необходимости ее обработают против гололеда.

Москвичей попросили быть внимательнее, не оставаться самим и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.