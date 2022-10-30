Синоптик Тишковец: минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 30 октября с 1948 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночь с 29 на 30 октября в Москве стала самой теплой с 1948 года. Однако уже сегодня в столице ожидают резкое похолодание.

Как сообщил синоптик, на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров не опускались ниже +9,7. А на метеостанции Балчуг, которая находится в самом центре Москвы, зарегистрировали ночную температуру ровно в плюс 10 градусов.

— Это на пару градусов даже теплее, чем положено в мае или сентябре, и не хватило всего 1,5 градусов, чтобы соответствовать климатическим показателям июня, — отметил Евгений Тишковец.

Ночь на воскресенье стала самой теплой за всю метеоисторию ВДНХ, которая начинается с 1948 года. За все 74 года только два раза столбики термометров показывали близкую температуру: 1967 и 2021, в обоих случаях показатели были на максимальной отметке в 8,7 градуса.

Метеоролог подчеркнул, что это было заключительное в этом году тепло. Уже вечером 30 октября ожидают сильное похолодание.

Как ранее писал KP.RU, из-за ухудшения погодных условий в Москве в усиленный режим готовности перевели городские службы.