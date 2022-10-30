Дождь со снегом, облачная погода и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве 30 октября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Облачная погода, осадки в виде дождя и снега ожидаются в Москве в воскресенье 30 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В последнее воскресенье октября воздух в столице прогреется до плюс девяти градусов. А вот в ночь на понедельник температура может опуститься ниже нуля, до отметки минус два градуса.

В субботу, в московском регионе ожидаются небольшие осадки, местами дождь со снегом. Ветер будет северо-западный, 8-13 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что из-за непогоды и ожидаемого снега городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. В столице круглосуточно дежурят 1,5 тыс. аварийных бригад. На особый контроль поставили объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Кроме этого, накануне экстренное предупреждение о шквалистом ветре выпустило МЧС