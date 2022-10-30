Стало известно, какие обязанности были у дворников в Москве во времена Царской России

Стало известно, какие обязанности были у дворников в Москве в 18 веке Фото: Иван МАКЕЕВ

Историческую справку о том, чем занимались дворники примерно 250 лет назад, опубликовала «Мослента». Сообщается, что они выполняли не только уборку территорий, но и обеспечивали безопасность граждан.

Первые дворники появились при императрице Екатерине Великой. Это был не обслуживающий персонал, они числились младшими полицейскими. Им полагалось заниматься благоустройством Москвы: мощением улиц, осушением болотистых мест и уборкой мусора, в том числе лошадиного навоза. Отходы свозили в определенное место.

В некоторых домах дворников было несколько, ими руководил старший работник. Им надо было сметать пыль, опавшие листья, убирать снег, разбивать лед, рубить и пилить ветки.

Дворники помогали жильцам в заготовке дров, выносе мусора, а также выполняли мелкие поручения: сбегать в лавку или отнести письмо, или записку.

Помимо перечисленного в обязанности дворников входило следить, чтобы не было пожаров, задерживать и передавать полиции преступников. Также они оказывали необходимую медицинскую помощь нуждающимся.

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