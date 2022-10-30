Приступ эпилепсии спровоцировал стаффорда загрызть своего хозяина в Москве

Стаффордширский терьер перегрыз горло собственному хозяину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На севере Москвы произошёл жуткий случай - стаффордширский терьер набросился на собственного хозяина и перегрыз ему горло. Причиной стал приступ эпилепсии, случившийся у мужчины, о чём рассказывает РЕН.ТВ.

Как сообщается, трагедия случилась 28 октября, на Синявинской улице. У 37-летнего мужчины начался эпилептический припадок, во время которого он прикусил себе язык. Учуяв кровь, стаффорд кинулся на него и вцепился в горло. Сожительница хозяина собаки бросилась на помощь, и смогла в итоге отогнать пса при помощи электрошокера, однако было уже поздно - мужчина скончался.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве кане-корсо набросилась на хозяйку и её несовершеннолетнюю дочь. Пёс рычал, кусался, и не давал женщинам выйти из квартиры. По итогу инцидента собаку пришлось нейтрализовать, а её хозяйке и её дочери оказывать медицинскую помощь.