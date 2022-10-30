Сотрудники ЦОМП помогут сориентироваться во время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

С 4 по 8 ноября более 100 сотрудников ЦОМП будут помогать пассажирам во время закрытия участка Калужско-Рижской линии. Как пояснили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, они сориентируют людей, подскажут, где останавливаются автобусы компенсации закрытия метро и объяснят схемы проезда.

Как напомнили в дептрансе, будет временно закрыт участок от станции «Октябрьская» до «Новые Черемушки». Это делается для прокладки тоннеля будущей Троицкой линии. Ограничения в основном вводят на выходные. Ранее KP.RU писал о закрытии участка Калужско-Рижской линии.

Жителей и гостей столицы просят выбирать альтернативные маршруты заранее. Информацию об изменения разместили в чат-боте Александре @transport_mos_bot, на более 300 плакатах, расклеенных в метро. Также было установлено свыше 300 указателей к автобусам компенсации закрытия, чтобы пассажиры не заблудились. При возникновении сложностей нужно обратиться к дежурным сотрудникам ЦОМП.