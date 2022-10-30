Двоих человек ранили в массовой драке с поножовщиной в центре Москвы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью 30 октября в центре Москвы, на Неглинной, случилась массовая драка с поножовщиной. В стычке пострадали два человека, оба были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что конфликт вспыхнул в кафе между шестью мужчинами, затем завязалась потасовка, и во время драки один из них достал нож, которым смог ранить двоих оппонентов. Оба пострадавших были срочно доставлены в больницу.

Также правоохранители подчеркнули, что несколько участников драки были задержаны, и доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства.

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