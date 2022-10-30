Приезжую женщину задержали за кражу сумки у пенсионерки в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Московские полицейские задержали 43-летнюю приезжую женщину, по подозрению в краже сумки. К ним обратилась с заявлением 76-летняя жительница столицы, о чём сообщает пресс-служба московского УМВД.

Известно, что пенсионерка забыла на автобусной остановке сумку, в которой лежали 390 тыс. рублей наличными и документы. Уже в автобусе женщина поняла, что забыла свою ношу и вернулась назад, но сумки уже не было.

Меньше чем за два часа после получения заявления полицейские выяснили, кто украл сумку, и вышли на след злоумышленницы. Ею оказалась 43-летняя приезжая. Картина сложилась следующая - женщина увидела забытую сумку и залезла внутрь. Найдя там большую сумму денег, она спрятала их к себе в сапог, а сумку выбросила.

Похищенное вернули владелице, а в отношении воровки возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ей светит до шести лет заключения, а пока женщина только получила подписку о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве местный житель подобрал потерянный 18-летней студенткой смартфон, в чехле которого оказалась банковская карта, и пошёл оплачивать ею покупки в магазинах.