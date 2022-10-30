Из-за сильного ветра в Москве дерево упало на машины Фото: телеграм-канал «Говорит и показывает Москва».

В Москве бушует сильный ветер. Первыми жертвами непогоды стали припаркованные автомобили в районе Печатников. На кадрах с места происшествия видно, как огромная ветка, отломанная порывом, упала на машину. Фотографиями поделился телеграм-канал «Говорит и показывает Москва».

От последствий стихии пострадала иномарка. Ветка упала в основном на внедорожник марки «Мерседес».

Из-за сильного ветра в Москве дерево упало на машины Фото: телеграм-канал «Говорит и показывает Москва»

Напомним, ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном шквалистом ветре в течение суток 30 октября. Порывы его будут достигать 20 метров в секунду. Как писал KP.RU, власти Москвы оперативно среагировали на сообщение и перевели все городские службы в режим усиленной готовности.

Горожан и гостей столицы попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Также сообщалось, что в ночь на понедельник выпадет до одного сантиметра снега. Дорожники готовы при необходимости обработать улицы и дороги противогололедной смесью.