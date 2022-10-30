В аэропорту Домодедово рассказали о подготовке к переходу на осенне-зимний период навигации. Фото: телеграм-канал аэропорта Домодедово

В последнее воскресенье октября аэропорт Домодедово традиционно занимается подготовкой к новому сезону навигации. Каждый сезон имеет свои особенности организации перелётов, и зимний - самый сложный. Об этом пишет пресс-служба аэропорта.

Проверка в преддверии холодов затронула здания и сооружения аэропорта, были закуплены необходимые для обеспечения работы реагенты, скоплен резерв противообледенительной жидкости, которой обрабатывают самолёты перед вылетом.

Руководство аэропорта также сообщает, что к осенне-зимнему периоду навигации (ОЗП) было подготовлено 90 единиц техники. В это число входят 17 деайсеров, 23 плужно-продувочных машин, 31 трактор для уборки снега и 5 роторных снегоочистителей.

Началом подготовки, как и всегда, стал смотр снегоуборочной техники, обеспечивающей возможность свободных взлёта и посадки самолётов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в аэропорту Домодедово планируют открыть комнаты для курения.