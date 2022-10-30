Практически отсутствие осадков и холодную погоду обещают синоптики в Москве на следующей неделе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 31 октября по 6 ноября в Москве ожидают выпадение осадков только один раз — в понедельник. Прогнозами на следующую неделю поделился замдиректора Гидрометцентра России Юрий Варакин. Он рассказал, чего ждать жителям столице RT.

Cиноптик рассказал, что в ночь на понедельник в Москве и области может пойти мокрый снег и снег с дождем. Однако общее количество осадков будет небольшим, снежный покров не образуется.

В это же время упадет атмосферное давление, похолодает, а ветер будет дуть с порывами до 18 метров в секунду.

С 1 по 7 ноября осадков не будет.

Юрий Варакин уточнил, что норма среднесуточной температуры для Москвы на 1 ноября — +1,5 градуса. Постепенно до 10 ноября температура должна уменьшиться до нуля. Синоптик заверил, что до 6 ноября температура в столице будет соответствовать климатической норме.

Ранее KP.RU писал, что 30 октября синоптики прогнозируют в Москве похолодание — от плюс девяти утром до минусовых температур ночью.