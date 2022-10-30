Названа стоимость самого дорогого билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Стала известна стоимость самого дорогого билета на балет «Щелкунчик», который показывают в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ) 31 декабря. Его цена составила 20 тыс. рублей, о чём пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-атташе театра Катерину Новикову.

Согласно оценкам, очереди на балет не превышают уровень 2021 года, и скорее даже ниже, потому что продажа билетов производится дробно, и разделена на несколько частей по дням. 29 октября в продажу поступили билеты на 30 и 31 декабря, позже начнут продавать пропуска на показы в январе.

- На каждого зрителя в предварительную продажу билетов в кассах театра можно оформить билет только один раз и только на какое-либо одно представление балета «Щелкунчик», — сообщают в Большом театре.

Очередь в кассу формируется благодаря специальным браслетам, которые выдают посетителям театра. Их вручают в день продажи билетов, с 00:00. Ежедневно театр выдаёт не более 400 браслетов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве начали продавать места в гигантской очереди, сформировавшейся за билетами на балет «Щелкунчик».