Врач Тяжельников рассказал москвичам об основных причинах болезней сердца

Врач рассказал москвичам об основных причинах болезней сердца Фото: Shutterstock

Болезни сердца являются, по сути своей, заболеваниями образа жизни, и появляются от того, что человек чрезмерно увлекается вредными привычками, недосыпает. Об этом «Мосленте» рассказал главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

К нездоровому образу жизни Тяжельников отнёс курение, частое употребление алкоголя, ожирение и неправильное питание, малое количество физической активности, недосыпание, хронические стрессы и переутомление. Также немалую роль играют возрастные изменения в организме, которые также приводят к развитию патологий, особенно наследственных и врождённых.

Самыми распространёнными болезнями сердца, по словам врача, являются артериальная гипертония, ишемическая болезнь, кардиомиопатия, пороки сердца и сердечная недостаточность.

Ранее KP.RU сообщал о советах Тяжельникова автомобилистам, долгое время проводящих за рулём. Врач порекомендовал альтернативу кофе и энергетическим напиткам.