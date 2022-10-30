Первый снег выпал в Москве и продлился не более двух минут Фото: Светлана ДАНИЛИНА

В воскресенье, 30 октября, в Москве выпал первый снег. Это было короткое явление, продлившееся не более двух минут, и последствия его быстро исчезли. Об этом KP.RU стало известно от очевидцев.

Как сообщают свидетели первого снега - он был совсем коротким, и всего лишь припорошил газоны и дорожки. Продлившись от силы пару минут, снег быстро закончился, и так же поспешно растаял, будто его и не было.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве 30 октября ожидается значительное похолодание, особенно ближе к вечеру. Синоптик Михаил Леус прогнозировал, что в этот день далёкий циклон принесёт в столицу холодный атмосферный фронт, из-за которого температура будет стабильно снижаться в течение всего дня, и к ночи достигнет +1-3 градусов. Также ожидался и мокрый снег с дождём.