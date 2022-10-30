Фото: пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Об опасных погодных явлениях, таких как гололедица и мощные порывы ветра, предупреждают жителей Москвы в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Об этом ведомство пишет в своём официальном телеграм-канале.

- В период с 21 часа 30 октября до 10 часов 31 октября в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с, местами гололедица, — пишут в ведомстве.

Москвичей просят соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы не пострадать на улицах города. Так, например, следует держаться подальше от линий электропередач и шатких конструкций; не находиться долго на открытом пространстве; надевать обувь с рельефной, нескользящей подошвой; водителям обязательно соблюдать скоростной режим.

Также уточняется, что нынешние погодные условия крайне благоприятны для аварий и пробок на дорогах Москвы, поэтому водителям следует проявить особую внимательность и аккуратность.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве выпал первый снег.