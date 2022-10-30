Городские службы Москвы готовы к обработке дорог от гололедицы Фото: Городское хозяйство Москвы

Столичные городские службы подготовились к возможной напряжённой ночи на понедельник, 31 октября. Согласно большинству прогнозов погоды ожидается сильное похолодание, которое может привести к образованию наледи на дорогах. Об этом пишет пресс-служба Городского хозяйства Москвы.

Температура воздуха в ночь на 31 октября будет колебаться от минуса к плюсу, что создаст опасные условия для водителей столицы. Поэтому городские службы приготовились по ситуации устранять наледь и обрабатывать дороги. Работы будут производиться не по всей территории города, а только по необходимости, на приоритетных участках.

- При выборочной обработке особое внимание уделяется опасным для движения транспорта участкам дорог – мостам, тоннелям, эстакадам, путепроводам, крутым подъемам и спускам, площадкам торможения на остановках общественного транспорта, и тротуарам, — пишут в ведомстве.

Также горожан предупреждают о сильном ветре, уже поступают сообщения об упавших деревьях. Водителей же просят быть осторожными, соблюдать ПДД, выдерживать дистанцию и вести себя крайне аккуратно.

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