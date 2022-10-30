Парк Горького в Москве временно закрыли для посетителей из-за непогоды

Парк Горького в Москве закрыли для посетителей из-за непогоды Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Москве закрывают парк Горького, в связи с крайне неблагоприятной погодой. Доступ в парк будет недоступен какое-то неопределённое время, однако в администрации общественного пространства пообещали сообщить о времени открытия позже.

- Уважаемые посетители, Парк Горького временно закрыт для прогулок в связи с неблагоприятными погодными условиями, — пишет пресс-служба парка.

Также посетителям сообщили о том, что информацию об открытии парка следует искать на официальном сайте, и в социальных сетях, а заодно попросили горожан быть осторожными в непогоду.

Ранее KP.RU сообщал о том, что последний раз парк Горького закрывали в прошлом месяце, 18 сентября. Тогда в Москве тоже бушевал сильный ветер, и возникла угроза повалки деревьев, из-за чего посетителей перестали пускать на прогулки в зелёную зону.