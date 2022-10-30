Люди несут цветы к посольству Южной Кореи в Москве после смертельной трагедии в Сеуле

Фото: скриншот из видео

В Москве люди приносят цветы к посольству Республики Корея, где на днях случилась страшная трагедия, унёсшая жизни более 150 человек. Об этом KP.RU стало известно от очевидцев, снявших видео возле здания посольства.

Сообщается, что москвичи начали постепенно приносить цветы к зданию дипломатической миссии. Также многие обратили внимание на то, что развевающийся над посольством флаг был приспущен, вероятно, в знак траура по погибшим.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Сеуле произошла жуткая катастрофа. В кровавой давке на вечеринке в честь Хэллоуина погибли более 150 человек, в том числе три гражданки Российской Федерации.

Трагедия случилась 29 октября, в 20:00 по местному времени, на улице Итхэвон в Сеуле. На узкой улице собралось более 100 тыс. человек одновременно и образовалась ужасная давка, в которой погибло множество человек.