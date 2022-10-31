Ефимов: Городскую помощь в имущественно-земельной сфере получили почти 7,5 тысячи предпринимателей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал количество представителей бизнеса, получивших в столице антикризисную помощь в имущественно-земельной сфере.

«Общая сумма поддержки составила более 33 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Этими мерами воспользовались почти 7,5 тысячи предпринимателей».

По его словам, за последние три года в этой сфере были разработаны и начали действовать более 15 мер поддержки. Все они позволяют снизить нагрузку на бизнес. В их числе, например, отсрочка и освобождение от оплаты аренды, льготные арендные ставки за землю для строительства новых производств и многое другое.

Напомним, во время пандемийных ограничений в 2020 году Москва утвердила целый пакет мер поддержки бизнеса. Благодаря объявленным в имущественно-земельной сфере освобождению и отсрочкам от арендных и инвестиционных платежей помощь получили более шести тысяч предпринимателей. Ее общая сумма впечатляет - почти 18 миллиардов рублей!

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал об этом подробнее. К примеру, в 2021 году столичные власти решили оформлять отсрочки по арендным платежам за третий квартал 2021 года для предприятий общепита. Еще одна мера - продление срока минимальной и льготной ставки для МСП за нежилую недвижимость, принадлежащую городу по договорам аренды, срок действия которых не истек. А в этом году с марта в столице заработал антикризисный пакет помощи бизнеса в имущественно-земельной сфере.

«На данный момент с заявлениями о получении различных льгот к городу обратились более 1,7 тысячи предпринимателей, - уточнил Гаман. - Из них 1,4 тысячи уже получили соответствующую помощь на сумму 14,8 миллиарда рублей».