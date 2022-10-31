В дни Московской недели интерьера и дизайна пройдёт акция «День без турникетов» - Сергунина

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила о проведении в столице с 1 по 6 ноября познавательной акции «День без турникетов». Ее приурочили к Московской неделе интерьера и дизайна. В программе акции - порядка 50 событий. Площадками для них станут мебельные фабрики, столярные мастерские, детский технопарк и другие интересные места. Для участия достаточно регистрации на сайте.

«В течение шести дней москвичей будут ждать на 35 площадках. 14 из них впервые стали партнерами познавательной акции “День без турникетов”. В этот раз ее посвятили интерьеру и дизайну. Горожан приглашают на лекции отраслевых экспертов, экскурсии по мебельным фабрикам, мастер-классы по созданию предметов декора и многое другое», — добавила Наталья Сергунина.

По ее словам, в этом году во время акции «День без турникетов» провели уже более тысячи экскурсий. На них побывали 37,3 тысячи горожан и туристов.

КОНКРЕТНО

В этот раз акция пополнится новыми участниками, среди которых:

- дизайн-агентство предметов интерьера, где расскажут о проектировании и создании мебельной фурнитуры;

- компания по производству мебели по индивидуальным размерам;

- междисциплинарное дизайн-сообщество специалистов, сотрудничающее с архитекторами, инженерами и художниками.

В творческой галерее можно будет увидеть выставку предметов декора, в столярной школе - современные станки.

Детский технопарк на Зорге приглашает гостей в возрасте от 7 до 17 лет на мастер-классы по дизайну и моде. А для подростков от 12 до 18 лет Международная школа креативных технологий проведёт мастер-класс по 3D-технологиям на тему дизайна интерьера.

НА ЗАМЕТКУ

Московская неделя интерьера и дизайна впервые состоится в столице с 1 по 6 ноября 2022 года. Среди участников - более 350 производителей мебели, предметов интерьера и отделочных материалов, а также технологические компании, дизайнерские и архитектурные бюро. В списке стран - Россия, Казахстан, Южная Корея, Индия, Вьетнам, Тунис и Египет. В деловой программе запланированы выступления более 200 экспертов отрасли.