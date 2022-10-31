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НовостиОбщество31 октября 2022 7:51

Москвичка попала под автомобиль после того, как брызнула парню в лицо из баллончика

Обиженный мужчина сел в автомобиль и намеренно сбил поссорившуюся с ним знакомую
Ирина РЕБРИКОВА
Пострадавшей понадобилась помощь реаниматологов

Пострадавшей понадобилась помощь реаниматологов

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Лесной улице в центре Москвы автомобилист намеренно сбил 31-летнюю знакомую после того, как та брызнула ему в лицо из баллончика, сообщает РЕН ТВ. По данным источника, это произошло во время семейной ссоры между участниками истории.

Обиженный мужчина, отомстив знакомой, не стал проверять, в каком она состоянии, и уехал с места происшествия. Сбитую им москвичку медики доставили в реанимацию.

Ранее KP.RU сообщил о произошедшей утром 31 октября массовой аварии на 44-м километре МКАД. Там перевернулась фура. Сотрудники оперативных служб устраняют последствия ДТП, однако пока автомобили пропускают только по трем полосам из шести. Информация о пострадавших уточняется.

Росту числа аварий способствуют непогода и гололед. Напомним, на 31 октября столичный главк МЧС объявил в Москве экстренное предупреждения из-за гололедицы.