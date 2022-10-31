На юго-востоке Москвы демонтировали более 26 тысяч квадратных метров самостроев

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Состояние различных строений в городе и их использование отслеживает Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы. Это же ведомство занимается очисткой общегородских пространств от самостроя. Меньше незаконных сооружений стало, например, в Юго-Восточном округе Москвы. С января по сентябрь этого года специалисты Управления контроля за использованием объектов недвижимости по ЮВАО обнаружили 829 нарушений в земельно-имущественной сфере. Чаще всего они были связаны с использованием городских нежилых помещений. Таких случаев зафиксировано 68 процентов. Остальные нарушения касались земельных участков, за освобождением которых от самостроя инспекторы следят особенно тщательно. Благодаря этому соблюдается безопасность при строительстве. Кроме того, представители бизнеса получают одинаковые для всех конкурентные условия работы. А жители в свою очередь - комфортные общественные пространства.

Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, стихийных строений на юго-востоке города стало меньше на четыре процента, если сравнивать с третьим кварталом 2021 года. И это во время действия моратория на проведение проверок!

«С начала этого года на юго-востоке было выявлено 615 незаконно размещенных объектов, - уточнил глава ведомства. - Их общая площадь - более 246 тысяч квадратных метров».

По его словам, полностью снесены уже 352 самостроя всего на более чем 26 тысяч квадратных метров. Причем еще пять незаконных строек инспекторы прекратили на стартовом этапе. Каждому нарушителю выдаются не только предостережения, но и рекомендации по соблюдению обязательных правил. Помимо этого, параллельно восстанавливаются или сносятся ветхие и аварийные строения, а также долгострои.