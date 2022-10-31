Школьник засмотрелся в телефон и упал на рельсы на станции метро «Митино» в Москве

Инцидент произошел в понедельник на станции «Митино» Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве 11-летний мальчик упал на рельсы на станции «Митино» Арбатско-Покровской линии. Инцидент произошел в понедельник, примерно в 06:45, сообщает mk.ru.

По информации источника, причиной происшествия стала рассеянность подростка. Ребенок ехал в школу, ждал на платформе поезд, засмотрелся в смартфон и случайно упал прямо на рейсы. Трагедии удалось избежать:школьник практически не пострадал, он получил лишь небольшой ушиб ноги. Госпитализации не потребовалась.

Ранее KP.RU сообщал, что двое приезжих спрыгнули на рельсы станции «Технопарк» Замоскворецкой линии метро в одни день. Нарушители действовали поодиночке, но по стечению обстоятельств все произошло в одну дату. Днем на рельсы спустился 34-летний гость столицы из Брянска, а вечером – 29-летний приезжий. Мужчин задержали, составлены административные протоколы.