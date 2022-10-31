На юго-востоке Москвы 18-летний парень заманил женщину в мусорную камеру, избил ее и изнасиловал

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в изнасиловании на юго-востоке Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СКР Москвы намерено просить Лефортовский районный суд о заключении под стражу 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в изнасиловании и совершении иных насильственных действий сексуального характера над женщиной 1986 года рождения. О произошедшем рассказали в СУ СКР по столице.

Следствие выяснило, что в вечернее время 29 октября 2022 года обвиняемый находился во дворе жилого дома по улице Невельского в Москве. Там он встретил 36-летнюю женщину, которую заманил обманом в мусорную камеру. После этого он несколько раз ударил потерпевшую рукой по лицу, после чего изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера.

Насильника задержали, его причастность к совершенному преступлению подтвердили.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Лефортовским районным судом города Москвы об аресте насильника.

Ранее KP.RU писал, что в лесопарке на севере Москвы 34-летний мужчина надругался над девушкой. Его задержали.