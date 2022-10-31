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НовостиПроисшествия31 октября 2022 10:10

Полицейские отговорили подростка от прыжка с крыши девятиэтажки на севере Москвы

Несчастный случай едва не произошел на улице Онежской в Ховрино
Ирина РЕБРИКОВА
Полицейские сами вели беседу с ребенком

Полицейские сами вели беседу с ребенком

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое полицейских отдела МВД по району Ховрино смогли предотвратить прыжок подростка с крыши девтиэтажки на Онежской улице на севере Москвы, сообщает МВД Медиа. Лейтенант полиции Александр Говоров, старшие сержанты полиции Любовь Демидова и Антон Порсов смогли разговорить ребенка, пока к месту происшествия ехали мама школьника и врачи.

- Сотрудники полиции передали подростка подоспевшим медикам, которые направили его в специализированное учреждение для оказания квалифицированной помощи, — уточняется в сообщении.

Руководство УВД по Северному административному округу ГУ МВД России по Москве решило поощрить спасших жизнь подростка сотрудников ППС.

Ранее KP.RU сообщил о том, что на рельсы на станции метро «Митино» упал школьник, засмотревшийся в телефон. Его подняли с путей до прибытия поезда.