Автоэксперт назвал причину столкновения более 50 автомобилей на Рябиновой улице в Москве

Эксперт отметил, что водителям может не хватить тормозного пути даже с зимней резиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на Рябиновой улице 30 октября произошла массовая авария с участием более 50 автомобилей. Движение в сторону Мичуринского проспекта было перекрыто, пострадали три человека. По словам автоюриста Максима Ердышова, ДТП произошло из-за образования льда на дороге, сообщает MSK1.RU.

Эксперт отметил, что водителям может не хватить тормозного пути даже с зимней резиной. По его словам, причиной этого обычно становится неправильно выбранная скорость движения.

«И многие водители, особенно неопытные, искренне считают, что установка зимней резины решает все проблемы и вопросы. Она, безусловно, помогает водителю в сложной дорожной ситуации, но на 100% она не защищает», — подчеркнул он.

Ердышов добавил: момент ДТП попал на видео, поэтому инспекторы ГИБДД смогут вычислить виновника случившегося. Ответственность будет нести и страховая компания.

Ранее KP.RU сообщал, что ЦОДД попросил водителей не выезжать на летней резине 31 октября, так как в столице ожидается гололедица. Кроме того, в понедельник ГИБДД просит водителей-новичков воздержаться от поездок из-за непогоды и пересесть в общественный транспорт.