Парк Горького в Москве открыли для посещения Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Парк Горького вновь открыли для посещения. Об этом сообщили на сайте администрации общественного пространства.

Новость об открытии парка появилась в 8 утра. Как отметили в сообщении, для прогулок опять доступны все территории общественного пространства.

Напомним, вчера, 30 октября парк временно закрывали. Как писал KP.RU, причиной стали крайне неблагоприятные погодные условия. Об окончании запрета на посещении обещали сообщить позднее. Теперь пространство работает в прежнем режиме.

Погода в понедельник, 31 октября, в Москве не сильно улучшилась. Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о штормовом ветре и гололедице в Москве в течение дня. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся как минимум до 21:00. Сообщается, что порывы ветра достигают 18 метров в секунду. Жителей и гостей столице просят быть осторожнее — избегать деревьев и шатких конструкций, по возможности отказаться от поездок.