Москвичам пообещали комфортную погоду в праздничные дни 4 и 5 ноября

Москвичам пообещали комфортную погоду в праздничные дни Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам комфортную погоду в праздничные дни, передают РИА Новости. Как отметила синоптик, 4 и 5 ноября осадков не будет.

Позднякова добавила, что 31 октября — самый ненастный день. В течение суток местами ожидают небольшой снежок. Температура воздуха в дневные часы будет плюс 2–4 градусов максимум. Также весь день будет ветрено, порывы будут достигать 13–18 метров в секунду. Как пояснила метеоролог, связано это с тем, что Московский регион располагается в тыловой части глубокого циклона.

Напомним, шквалистый ветер стал причиной экстренного предупреждения от МЧС. Непогода сохранится минимум до 21:00. Как писал KP.RU, пешеходов просят не прятаться под деревьями, а автомобилистов — следовать правилам дорожного движения и не парковаться в близи ненадежно закрепленных конструкций.

Татьяна Позднякова отметила, что в остальные дни на этой неделе атмосферное давление будет расти. Осадков со вторника по воскресенье не будет.

К концу рабочей недели и в начале праздничных дней ночи будут ясные. В ночь на вторник в Москве температура будет от -1 до +1, в среду – 0— -2, в четверг опустится до -3. Такая температура сохранится и 4, и 5 ноября. Днем до 5 ноября включительно прогнозируют 1-3 градусов до 5 числа включительно.