Грабители отняли у москвички более 1 млн рублей во время обмена валюты

Оперативники поймали одного из подозреваемых – 29-лнетнего приезжего, второго злоумышленника ищут Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве правоохранители задержали подозреваемого в грабеже. Это 29-летний приезжий, сообщает пресс-служба столичного глава МВД России.

Установлено, что заявительница планировала обменять крупную сумму денег в иностранной валюте. Она наткнулась на выгодное предложение в Интернете и откликнулась. Злоумышленники предложили женщине провести сделку на Широкой улице. Во время передачи денег они выхватили у москвички деньги и убежали. Материальный ущерб составил более одного миллион рублей.

Оперативники поймали одного из подозреваемых – 29-лнетнего приезжего. Часть суммы обнаружили на его банковской карте. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигурант находится под стражей. Второго злоумышленника разыскивают.

Преступникам грозит от шести до 12 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Химках сотрудник лицея украл 16 планшетных компьютеров. Общая сумма материального ущерба составила более 400 тысяч рублей.