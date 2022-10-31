Москвичка получила в наследство 49 млн рублей и стала жертвой телефонных мошенников

Полиция устанавливает личности подозреваемых Фото: Иван МАКЕЕВ

Получившая от отца крупное наследство 20-летняя москвичка стала жертвой не менее крупного обмана. Телефонные мошенники смогли получить от нее 49 млн рублей, передает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД России по столице.

- Неизвестный позвонил на мобильный телефон жительнице столицы и, представившись сотрудником ФСБ, сообщил, что с ее банковского счета осуществляются денежные переводы в террористические и экстремистские организации, — цитирует издание источник.

Чтобы защитить сбережения, мошенник предложил жертве положить сумму на 31 банковскую карту. Как только девушка перевела средства, "сотрудник ФСБ" перестал выходить на связь. Сейчас его и подельников ищут полицейские. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее KP.RU сообщил, что другую жительницу столицы ограбили во время попытки обменять валюту. Жертву преступники нашли с помощью Интернета.